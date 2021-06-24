Следователь предложил Ивану Сафронову сотрудничество. В обмен на звонок матери, которую он не видел почти год

Следователь ФСБ предложил обвиняемому в госизмене бывшему журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся год. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Катчева 24 июня сообщают «Открытые медиа». По данным издания, от такого предложения Сафронов отказался.
«Следователь знает, как важно для Ивана общение с матерью, потому что до ареста он звонил ей 4−5 раз каждый день. Я не знаю никого, кто так часто общался бы со своими родителями»,— рассказал адвокат.
Катчев также отметил, что его подзащитный не видел мать почти год — с 7 июля 2020 года, когда он был задержан. Его мать проходит по этому делу свидетелем, поэтому она не может увидеться с сыном. «Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием. В качестве бонуса за открытую беседу он обещал разрешить позвонить матери прямо из кабинета и побеседовать с ней», — сообщил адвокат. По его словам, после этого Сафронов отказался продолжать разговор со следователем.