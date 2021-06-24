FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Следователь предложил Ивану Сафронову сотрудничество. В обмен на звонок матери, которую он не видел почти год

Обвиняемому в госизмене бывшему журналисту Сафронову разрешили позвонить матери, если он будет сотрудничать со следствием

Следователь ФСБ предложил обвиняемому в госизмене бывшему журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери, с которой он не виделся год. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Катчева 24 июня сообщают «Открытые медиа». По данным издания, от такого предложения Сафронов отказался.

«Следователь знает, как важно для Ивана общение с матерью, потому что до ареста он звонил ей 4−5 раз каждый день. Я не знаю никого, кто так часто общался бы со своими родителями»,— рассказал адвокат.

Катчев также отметил, что его подзащитный не видел мать почти год — с 7 июля 2020 года, когда он был задержан. Его мать проходит по этому делу свидетелем, поэтому она не может увидеться с сыном. «Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием. В качестве бонуса за открытую беседу он обещал разрешить позвонить матери прямо из кабинета и побеседовать с ней», — сообщил адвокат. По его словам, после этого Сафронов отказался продолжать разговор со следователем.

Советник главы корпорации «Роскосмос» по информационной политике Иван Сафронов, а в прошлом журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан 7 июля 2020 года. Позже его арестовали и предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался.

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Сафронов обвиняется в госизмене не за журналистскую деятельность, а «за ту информацию, которую <...> он передавал одной из европейских спецслужб» во время работы в Роскосмосе. Адвокат Сафронова Иван Павлов, позже также задержанный, отмечал, что его подзащитного обвиняют в передаче секретных данных в период, когда он работал журналистом, а Роскосмос подчеркнул, что во время работы в госкорпорации у Сафронова не было допуска к гостайне. Позднее Путин повторил свой тезис на пресс-конференции в декабре прошлого года.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265947515
Судя по всему с доказухой совсем швах. Дело в суд не передавали, уже год расследуют, результат - ноль. Судя по тому что он до сих пор сидит, с него требуют единственное применяемое в зданиях с табличкой "Суд" доказательство - самооговор.
***_555
Гестапо работает
perekuz
При наличии неопровержимых доказательств вины никакого сотрудничества со следствием не надо. Пусть стараются и доказывают, это их работа.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний