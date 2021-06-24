FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Многокилометровая пробка растёт на юге КАД Петербурга из-за ДТП

На сложном участке внутреннего кольца КАД, где бывает плотно даже без аварий, 24 июня неловкие автомобилисты собрали, по оценке «Яндекса», самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 57-м километре прямого хода столкнулись грузовой и легковой автомобили. Они заняли одну полосу. Никто не пострадал. По подсчётам дорожников, затор растянулся на 6 километров, «Яндекс» же фиксирует пробку на 7,4 километра.

ПоделитьсяПоделиться

На других дорожных участках в восточной части города тоже плотно: заторы на Народной, Ивановской, Славы. Мурманское шоссе из-за ремонта стоит в направлении области. Работы могут прервать, чтобы выпустить петербуржцев за город на выходные.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний