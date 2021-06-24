На сложном участке внутреннего кольца КАД, где бывает плотно даже без аварий, 24 июня неловкие автомобилисты собрали, по оценке «Яндекса», самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 57-м километре прямого хода столкнулись грузовой и легковой автомобили. Они заняли одну полосу. Никто не пострадал. По подсчётам дорожников, затор растянулся на 6 километров, «Яндекс» же фиксирует пробку на 7,4 километра.