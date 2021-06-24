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Петербург показал второй результат Евро-2020 по посещаемости матчей

Стала известна статистика посещаемости чемпионата Европы по футболу по всем 11 городам. Матчи в Санкт-Петербурге заняли второе место с результатом 107 988 болельщиков.

Лидером стала «Пушкаш Арена» в Будапеште, на которую в общей сложности пришли 166 тысяч 546 зрителей. Посещаемость по другим городам: Копенгаген — 62 239, Лондон — 57 907, Баку — 45 682, Амстердам — 45 307, Мюнхен — 38 339, Рим — 36 902, Севилья — 33 505, Бухарест — 29 555, Глазго — 25 350.

Всего 36 матчей групповой стадии посетили 649 тысяч 320 человек.

В 1/8 финала чемпионата Европы состоятся следующие матчи:

26 июня (суббота)

Уэльс — Дания (19:00, Амстердам)

Италия — Австрия (22:00, Лондон)

27 июня (воскресенье)

Нидерланды — Чехия (19:00, Будапешт)

Бельгия — Португалия (22:00, Севилья)

28 июня (понедельник)

Хорватия — Испания (19:00, Копенгаген)

Франция — Швейцария (22:00, Бухарест)

29 июня (вторник)

Англия — Германия (19:00, Лондон)

Швеция — Украина (22:00, Глазго).

Петербург примет еще одну встречу. 2 июля в городе на Неве в рамках четвертьфинала сыграют победители пар Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.

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Комментарии (3)

Napalm
Во время пандемии хвастаться такими новостями, это дно!
blackcatwhitecat
сразу видно, кто дурачки, пускали всех подряд...
ivan5_5e4d10fe646f6
Ну у нас же норм всё с эпидпорогом чего дома высиживать надо тусить
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