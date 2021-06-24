Петербург показал второй результат Евро-2020 по посещаемости матчей

Лидером стала «Пушкаш Арена» в Будапеште, на которую в общей сложности пришли 166 тысяч 546 зрителей. Посещаемость по другим городам: Копенгаген — 62 239, Лондон — 57 907, Баку — 45 682, Амстердам — 45 307, Мюнхен — 38 339, Рим — 36 902, Севилья — 33 505, Бухарест — 29 555, Глазго — 25 350.
Всего 36 матчей групповой стадии посетили 649 тысяч 320 человек.
В 1/8 финала чемпионата Европы состоятся следующие матчи:
26 июня (суббота)
Уэльс — Дания (19:00, Амстердам)
Италия — Австрия (22:00, Лондон)
27 июня (воскресенье)
Нидерланды — Чехия (19:00, Будапешт)
Бельгия — Португалия (22:00, Севилья)
28 июня (понедельник)
Хорватия — Испания (19:00, Копенгаген)
Франция — Швейцария (22:00, Бухарест)
29 июня (вторник)
Англия — Германия (19:00, Лондон)
Швеция — Украина (22:00, Глазго).
Петербург примет еще одну встречу. 2 июля в городе на Неве в рамках четвертьфинала сыграют победители пар Франция — Швейцария и Хорватия — Испания.