Незваный гость. Прилепина не пустили на предвыборный съезд КПРФ

Сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина не допустили на предвыборный съезд КПРФ, поскольку он приехал без предупреждения, сообщает ТАСС 24 июня.
Прилепин рассказал изданию, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил.
Писателю удалось попасть на территорию оздоровительного комплекса «Снегири», где открылся съезд, но в само здание его не пустили.
Визит общественного деятеля на предвыборный съезд КПРФ без предупреждения первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сравнил со вторжением в дом незваного гостя и назвал попыткой самопиара.
«На любое мероприятие приходят или делегаты, или приглашенные. Когда незваный гость приходит домой, ты удивляешься этому незваному гостю. Господин Прилепин был на прошлом нашем [предвыборном] съезде в 2016 году, на котором он сказал слова поддержки КПРФ и призвал голосовать за КПРФ. С этого момента господин Прилепин создал свою политическую силу, потом быстренько объединился после не очень успешных региональных выборов со «Справедливой Россией», состоит в другой партии, я так понимаю, вполне возможно, вместе с Мироновым и Семигиным поведет эту партию на выборы. Поэтому сегодняшний приход на съезд можно расценивать только как попытку политического пиара», — сказал Афонин.
Он подчеркнул, что КПРФ имеет «в разы большую поддержку среди избирателей, чем их новообразование», и охарактеризовал новое объединение как «спойлерский проект», созданный для того, чтобы «оттягивать голоса от КПРФ». «Все равно все силы народно-патриотические будут объединяться вокруг КПРФ», — рассказал он ТАСС.
Источник ТАСС сообщал, что Прилепин планировал выступить на апрельском съезде КПРФ. Однако он не приехал на съезд.
На апрельском съезде лидер коммунистов Геннадий Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии на ближайшие четыре года, обновился состав самого ЦК, президиума ЦК, секретариата ЦК и центральной контрольно-ревизионной комиссии. В четверг КПРФ утвердит списки кандидатов и программу партии.
Указ о выборах в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня. После его официальной публикации стартовала федеральная избирательная кампания. Российское законодательство предусматривает, что политические партии, участвующие в думских выборах, в течение 25 дней после начала кампании должны провести съезды для выдвижения своих кандидатов по федеральным спискам и одномандатным округам. Пока из крупных партий предвыборный съезд провела только «Единая Россия» — 19 июня.