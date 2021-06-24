Незваный гость. Прилепина не пустили на предвыборный съезд КПРФ

Сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина не допустили на предвыборный съезд КПРФ, поскольку он приехал без предупреждения, сообщает ТАСС 24 июня.

Прилепин рассказал изданию, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил.

Писателю удалось попасть на территорию оздоровительного комплекса «Снегири», где открылся съезд, но в само здание его не пустили.

Визит общественного деятеля на предвыборный съезд КПРФ без предупреждения первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сравнил со вторжением в дом незваного гостя и назвал попыткой самопиара.



«На любое мероприятие приходят или делегаты, или приглашенные. Когда незваный гость приходит домой, ты удивляешься этому незваному гостю. Господин Прилепин был на прошлом нашем [предвыборном] съезде в 2016 году, на котором он сказал слова поддержки КПРФ и призвал голосовать за КПРФ. С этого момента господин Прилепин создал свою политическую силу, потом быстренько объединился после не очень успешных региональных выборов со «Справедливой Россией», состоит в другой партии, я так понимаю, вполне возможно, вместе с Мироновым и Семигиным поведет эту партию на выборы. Поэтому сегодняшний приход на съезд можно расценивать только как попытку политического пиара», — сказал Афонин.

Он подчеркнул, что КПРФ имеет «в разы большую поддержку среди избирателей, чем их новообразование», и охарактеризовал новое объединение как «спойлерский проект», созданный для того, чтобы «оттягивать голоса от КПРФ». «Все равно все силы народно-патриотические будут объединяться вокруг КПРФ», — рассказал он ТАСС.

Источник ТАСС сообщал, что Прилепин планировал выступить на апрельском съезде КПРФ. Однако он не приехал на съезд.

