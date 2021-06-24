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Торты вместо соков. PepsiCo продала завод в Петербурге кондитерскому производителю «Карат»

Завод PepsiCo в Петербурге купил кондитерский производитель «Карат»

Один из крупнейших мировых производителей напитков и продуктов питания PepsiCo продал завод в Петербурге производителю кондитерских изделий АО «Карат Плюс». Об этом 24 июня сообщила компания Colliers, которая выступила брокером сделки.

В рамках сделки был реализован комплекс зданий площадью около 10 тыс. кв. м и земельный участок в Красногвардейском районе. Среди проданных активов в том числе здание бывшего сокового завода «Троя-Ультра», который ранее входил в холдинг «Лебедянский». В 2009 году производство на «Троя-Ультра» было остановлено.

Новый владелец будет использовать складской комплекс для развития кондитерского производства.

Сумма сделки не раскрывается, но в PepsiCo Russia сообщили, что компании удалось получить «предложение, которое значительно превысило цену экспонирования». Основное производство PepsiCo в Петербурге сосредоточено в промзоне «Парнас».

Компания PepsiCo — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. Среди наиболее популярных брендов — Pepsi, Lay’s, «Домик в деревне», «Агуша» и «Фруктовый сад».

АО «Карат Плюс» входит в число крупнейших производителей кондитерского рынка Северо-Западного региона. Было основано в 1994 году. Основной вид продукции — кремовые торты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Malyshev73
Бежит бизнес из России,как от прокаженной)0
мухомор
я так понимаю это площадка на Салтыковской
между Пассажиравтотрансом и гаражами
Там ничего не работает много лет и оборудование вывезено.
orlovandrei1986
позвольте их отхэппибёздить?! =)
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