Торты вместо соков. PepsiCo продала завод в Петербурге кондитерскому производителю «Карат»

В рамках сделки был реализован комплекс зданий площадью около 10 тыс. кв. м и земельный участок в Красногвардейском районе. Среди проданных активов в том числе здание бывшего сокового завода «Троя-Ультра», который ранее входил в холдинг «Лебедянский». В 2009 году производство на «Троя-Ультра» было остановлено.



Новый владелец будет использовать складской комплекс для развития кондитерского производства.



Сумма сделки не раскрывается, но в PepsiCo Russia сообщили, что компании удалось получить «предложение, которое значительно превысило цену экспонирования». Основное производство PepsiCo в Петербурге сосредоточено в промзоне «Парнас».

