Представителя кочевого народа задержали по подозрению в мошенническом хищении средств у пенсионера. Полиция полагает, что мужчина мог быть не единственной жертвой автора жалобных историй.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 июня, подозреваемого по делу о мошенничестве накануне нашли в СНТ «Разлив». В отдел сотрудники угрозыска Красносельского района увезли 35-летнего мужчину, приехавшего в Петербург из Волгограда.



«Встретил деда, у деда взял 180 тысяч. Отдал ему доллары фальшивые… игрушечные. Признаю и раскаиваюсь», — под камеру говорит, как уточняют в ведомстве, представитель кочевого народа.

