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Петербуржцев просят присмотреться к задержанному за лукавый обмен валют. Сердобольный пенсионер потерял на нём 180 тысяч

Задержан подозреваемый в хищении 180 000 руб. у пенсионера в Петербурге

Представителя кочевого народа задержали по подозрению в мошенническом хищении средств у пенсионера. Полиция полагает, что мужчина мог быть не единственной жертвой автора жалобных историй.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 июня, подозреваемого по делу о мошенничестве накануне нашли в СНТ «Разлив». В отдел сотрудники угрозыска Красносельского района увезли 35-летнего мужчину, приехавшего в Петербург из Волгограда.

«Встретил деда, у деда взял 180 тысяч. Отдал ему доллары фальшивые… игрушечные. Признаю и раскаиваюсь», — под камеру говорит, как уточняют в ведомстве, представитель кочевого народа.

180 тысяч рублей отдал 81-летний житель Красносельского района города. Полицейским он объяснил, что 17 июня на улице Адмирала Трибуца, 8, к нему за помощью обратился незнакомец. Поведал о нелёгкой доле, необходимости срочно уехать на родину и проблемах с российской валютой. Пенсионер растрогался и согласился поменять доллары, которые были у собеседника, на рубли. Уже дома его настигло разочарование — американская валюта оказалась купюрами банка приколов.

Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу

«В случае если Вы или Ваши родственники пострадали от действий указанного гражданина, просим сообщить по телефону (812) 573-53-60 либо 102», — обращается главк к петербуржцам.

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Комментарии (8)

syshsun
А чего на него смотреть
Обычная морда.
Она же рожа.Она же харя.
Vetervmore
«Представителя кочевого народа»? Мне интересно, здесь газета или забор?
alexadmin
Дед, поди, сидит на куче бабла, шипит на родственников: "Вы только смерти моей ждете", но зато с представителями нетрадиционных кочевых проходимцев - лучшие друзья.
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