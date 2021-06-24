Представителя кочевого народа задержали по подозрению в мошенническом хищении средств у пенсионера. Полиция полагает, что мужчина мог быть не единственной жертвой автора жалобных историй.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 июня, подозреваемого по делу о мошенничестве накануне нашли в СНТ «Разлив». В отдел сотрудники угрозыска Красносельского района увезли 35-летнего мужчину, приехавшего в Петербург из Волгограда.
«Встретил деда, у деда взял 180 тысяч. Отдал ему доллары фальшивые… игрушечные. Признаю и раскаиваюсь», — под камеру говорит, как уточняют в ведомстве, представитель кочевого народа.
180 тысяч рублей отдал 81-летний житель Красносельского района города. Полицейским он объяснил, что 17 июня на улице Адмирала Трибуца, 8, к нему за помощью обратился незнакомец. Поведал о нелёгкой доле, необходимости срочно уехать на родину и проблемах с российской валютой. Пенсионер растрогался и согласился поменять доллары, которые были у собеседника, на рубли. Уже дома его настигло разочарование — американская валюта оказалась купюрами банка приколов.
Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу
«В случае если Вы или Ваши родственники пострадали от действий указанного гражданина, просим сообщить по телефону (812) 573-53-60 либо 102», — обращается главк к петербуржцам.