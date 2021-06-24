Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, которые привели к смерти молодой жительницы Невского района Петербурга. Она погибла на глазах мужчины, пытавшегося её спасти.

Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, сообщение о гибели женщины поступило в экстренные службы накануне незадолго до восьми часов утра с улицы Коллонтай, 5/1. Предположений о том, что женщина может быть жива, не было: часть тела нашли на пешеходном тротуаре, часть оказалась на козырьке над парадной.

Полицейские выяснили, что погибшую видели на последнем, 25-м этаже дома. Заметивший её прохожий оценил ситуацию и обратился за помощью к охраннику, тот вскоре уже был неподалёку от женщины и пытался вовлечь её в беседу. Последнее, что она услышала, было «Красавица, нет!».



Личность погибшей установлена. Она родом из Самары, в Петербурге жила на улице Коллонтай. В соцсетях указывает, что лечит людей и животных. На профильных сайтах предлагает лечебно-оздоровительный массаж. 22 июня ей исполнилось 35 лет.

