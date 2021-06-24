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В Весёлом Посёлке женщина погибла, отпраздновав день рождения. Красавицу пытались спасти

В Петербурге девушка погибла, когда её хотели спасти

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, которые привели к смерти молодой жительницы Невского района Петербурга. Она погибла на глазах мужчины, пытавшегося её спасти.

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Как стало известно «Фонтанке» 24 июня, сообщение о гибели женщины поступило в экстренные службы накануне незадолго до восьми часов утра с улицы Коллонтай, 5/1. Предположений о том, что женщина может быть жива, не было: часть тела нашли на пешеходном тротуаре, часть оказалась на козырьке над парадной.

Полицейские выяснили, что погибшую видели на последнем, 25-м этаже дома. Заметивший её прохожий оценил ситуацию и обратился за помощью к охраннику, тот вскоре уже был неподалёку от женщины и пытался вовлечь её в беседу. Последнее, что она услышала, было «Красавица, нет!».

Личность погибшей установлена. Она родом из Самары, в Петербурге жила на улице Коллонтай. В соцсетях указывает, что лечит людей и животных. На профильных сайтах предлагает лечебно-оздоровительный массаж. 22 июня ей исполнилось 35 лет.

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Комментарии (3)

AP-SPb
35-37 критический возраст. Не просто так Высоцкий пел "на этом рубеже легли и Байрон, и Рембо"... А тут, девочка из Самары да в огромный, перенаселенный мегаполис со своим очень непростым характером. Даже странно, что пока это единичные случаи. Лет через 5-10 скорее всего будем иметь с десяток таких новостей ежедневно... Если доживем...
266111830
Подозрительно много последних пару лет падает людей с различных высот на различные выступы и другие твердые поверхности. Веселый поселок, конечно, бандитский район, но, вроде, лидерство в запрещенных веществах давно сдал другим цивилизованным регионам.
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