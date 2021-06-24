Водитель «Ауди» катался по газонам кругами и пытался сбежать от инспекторов ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району Петербурга. Чудом никто не пострадал: прохладным вечером людей на улицах было много.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 23 июня около 23 часов на проспекте Маршака, 26, в Мурино был задержан водитель Audi — мужчина 1986 года рождения из Саранска (Мордовия). Его заезд окончился аварией, удар был такой сильный, что в машине сработали подушки безопасности. Алкогольное опьянение у него тоже было сильное: тестер показал 0,700 мг/л. Жители окрестных многоэтажек готовы были судить его на месте. При задержании он активно сопротивлялся, за что был доставлен в отдел полиции.
«Оформлен за езду без документов, за езду по тротуару, неостановку, неповиновение и за управление в алкогольном опьянении», — отмечает «Дорожный инспектор».