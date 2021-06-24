Противозаконный челлендж юных тиктокеров захватил Петербург. Нарушителей сняла камера наблюдения в одном из дворов на юго-западе города.
Мальчишки по всей России охотятся за колпачками с колёс, меняются ими и продают в ближайшие автосервисы. Так, школьники скрутили колпачки с машин у дома 17 по улице Подводника Кузьмина, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в ночь с 23 на 24 июня.
Челлендж зародился в тиктоке и набирает популярность в российском, украинском и белорусском сегментах соцсети: подростки делятся инструкциями и показывают свои коллекции. Колпачки скручивают с ниппелей, в первую очередь красивые — металлические, цветные или брендированные. Некоторые участники нацелены на количество и воруют даже самые простые заглушки.
@sewing_lingerie
Что думаете по этому поводу?#колпачкинаколеса #колпачки #новыйтренд♬ оригинальный звук - САМЫЙ ШВЕЙНЫЙ ТИКТОК