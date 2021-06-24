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Челлендж из TikTok — теперь и в Петербурге. Школьники воруют колпачки

В Петербурге школьники идут на воровство ради лайков в соцсети

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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Противозаконный челлендж юных тиктокеров захватил Петербург. Нарушителей сняла камера наблюдения в одном из дворов на юго-западе города.

Мальчишки по всей России охотятся за колпачками с колёс, меняются ими и продают в ближайшие автосервисы. Так, школьники скрутили колпачки с машин у дома 17 по улице Подводника Кузьмина, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в ночь с 23 на 24 июня.

Челлендж зародился в тиктоке и набирает популярность в российском, украинском и белорусском сегментах соцсети: подростки делятся инструкциями и показывают свои коллекции. Колпачки скручивают с ниппелей, в первую очередь красивые — металлические, цветные или брендированные. Некоторые участники нацелены на количество и воруют даже самые простые заглушки.

@sewing_lingerie

Что думаете по этому поводу?#колпачкинаколеса #колпачки #новыйтренд

♬ оригинальный звук - САМЫЙ ШВЕЙНЫЙ ТИКТОК
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (13)

ThunderPiter
Поколение деградантов! Из-за распространенности Интернета их невозможно воспитать так, чтобы они это не впитывали. Еще одна причина, почему я не хочу заводить детей
Alex000
Тик-ток в отсутствии у них элементарных правил поведения ну никак не виноват.
Софокл Аристархович
Пустые идеи племени дегенератов! Лучше бы мусор собирали, да делились бы в Тик-токе результатами. И челлендж, и польза, и слова благодарности, и город чистый, и радость от работы!!!
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