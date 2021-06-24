Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 24 июня, сигнал о возгорании из Тярлево поступил накануне в начале седьмого часа вечера. На Московском шоссе, 132, вспыхнула кровля одноэтажного кирпичного ангара, огонь распространился на 400 квадратных метров.
«В 07:41 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
В группе «Детскосельский Онлайн» пишут, что для тушения брали воду из Славянки и местного водоёма. «Территория принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ имени академика Л. К. Эрнста), но они в свою очередь кому-то ещё в аренду сдают склады и помещения», — уточняют в паблике.
Судя по картам, на Московском шоссе, 132, находится мебельный салон, магазин автозапчастей. По этому же адресу отмечен филиал ВНИИГРЖ, сам институт расположен на Московском шоссе, 55. Рядом также несколько хозяйственных корпусов.