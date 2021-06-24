FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

На юге Петербурга больше 13 часов тушили пожар на площади 400 кв. м

Пять пожарных расчётов с вечера среды работали в Пушкинском районе Петербурга, где в посёлке Тярлево загорелся ангар. Потушить его удалось только к утру.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 24 июня, сигнал о возгорании из Тярлево поступил накануне в начале седьмого часа вечера. На Московском шоссе, 132, вспыхнула кровля одноэтажного кирпичного ангара, огонь распространился на 400 квадратных метров.

«В 07:41 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

В группе «Детскосельский Онлайн» пишут, что для тушения брали воду из Славянки и местного водоёма. «Территория принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ имени академика Л. К. Эрнста), но они в свою очередь кому-то ещё в аренду сдают склады и помещения», — уточняют в паблике.

Судя по картам, на Московском шоссе, 132, находится мебельный салон, магазин автозапчастей. По этому же адресу отмечен филиал ВНИИГРЖ, сам институт расположен на Московском шоссе, 55. Рядом также несколько хозяйственных корпусов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

чцаца9832
Пожарные тушили пожар 13 часов. Правильно, торопиться особо некуда. Шатко, валко. "Всё, что сгорит, то не сгниёт" - лозунг МЧС.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний