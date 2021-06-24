ВОЗ признала, что детям можно делать прививки от ковида

Всемирная организация здравоохранения изменила свою позицию по поводу вакцинации детей от COVID-19: она впервые признала, что делать это можно.
В обновлённых рекомендациях организации говорится, что дети и подростки, как правило, переносят коронавирус легче, чем взрослые. «Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — цитирует документ РБК 24 июня.
Ещё недавно, на этой неделе, ВОЗ заявляла, что вакцинировать детей не стоит, поскольку «пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19» для этой группы населения. Теперь же в организации решили, что «детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска наряду с другими приоритетными группами» может быть предложена вакцина Pfizer и BionTech. Испытания вакцин для детей продолжаются, ВОЗ обещает обновить рекомендации, когда этого потребуют «фактические данные или эпидемиологическая ситуация».