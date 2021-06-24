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ВОЗ признала, что детям можно делать прививки от ковида

Всемирная организация здравоохранения изменила свою позицию по поводу вакцинации детей от COVID-19: она впервые признала, что делать это можно.

В обновлённых рекомендациях организации говорится, что дети и подростки, как правило, переносят коронавирус легче, чем взрослые. «Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — цитирует документ РБК 24 июня.

Ещё недавно, на этой неделе, ВОЗ заявляла, что вакцинировать детей не стоит, поскольку «пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19» для этой группы населения. Теперь же в организации решили, что «детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска наряду с другими приоритетными группами» может быть предложена вакцина Pfizer и BionTech. Испытания вакцин для детей продолжаются, ВОЗ обещает обновить рекомендации, когда этого потребуют «фактические данные или эпидемиологическая ситуация».

В России клиническим исследованием вакцины от коронавируса для подростков 12–17 лет займется Центр им. Гамалеи, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, исследование начнется в июле. Подросткам предложат вакцинацию препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. В исследовании будут участвовать 350 подростков.

Одобрить клинические испытания «Спутника V» на детях должны Минздрав и совет по этике, сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Разработчик вакцин подал соответствующие документы в министерство 23 июня.

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Комментарии (7)

guess
Какая же это должна быть ненависть к человечеству, хладнокровие и безмозглость.!
Vademon
Если геноцид набрал такие обороты, то в оборот и дети рано или поздно должны были попасть,неизбежно...
Spora
Дети хоть и переносят заболевание легче, но так же участвуют в цепочке передачи вируса. Прививать детей необходимо, очень жаль, что ВОЗ только сейчас это одобрил. Сделай они это раньше, множество трагедий можно было бы предотвратить.
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