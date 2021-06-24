За «Невской мануфактурой» разгорается пламя. Опасности добавляет ветер

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел. К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его почти сразу выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — долгое время оставались в тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Оба арестованы. Помимо этого СК Петербурга возбудил дело о нарушении использования объекта культурного наследия. В Смольном заявили, что новое строительство на пепелище противоречит закону, здание на Октябрьской, которое является объектом культурного наследия, подлежит восстановлению. Решать этот вопрос будут через суд, но «Невская мануфактура» объявила конкурс на консервацию объекта.