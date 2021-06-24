Дубль Роналду не принес Португалии победу, но вывел ее в плей-офф

Еще одна результативная ничья на чемпионате Европы по футболу получилась в Будапеште 23 июня, где играли Португалия и Франция. Команды на двоих забили четыре гола.

За Португалию дважды отличился Криштиану Роналду (30 и 60 минута, оба — с пенальти). У французов дубль оформил Бензема (45+2 — с пенальти, 47).

Добавим, что благодаря дублю Роналду повторил мировой рекорд по голам (109 мячей) за сборную, который принадлежит иранскому футболисту Али Даеи.

Ничья устроила обе команды: и Португалия, и Франция вышли в плей-офф. Ранее такого же результата добилась Германия и Швеция.