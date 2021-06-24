«Петербуржцы небезосновательно подвергали сомнению корректность официальных цифр заболеваемости». Омбудсмен Шишлов обратился к Беглову

Шишлов, сообщает 23 июня его пресс-служба, просит губернатора вновь начать публиковать оперативные данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19. Омбудсмен обратил внимание на то, что горожане не получают полную и достоверную информации о пандемии: статистики выявления COVID-19, госпитализаций, структуры смертности, прироста ковид-ассоциированных смертей. «Сокрытие этих сведений, а также проблем в организации системы здравоохранения в минувшем году привело к тяжелым последствиям. Петербуржцы небезосновательно подвергали сомнению корректность официальных цифр заболеваемости и выздоровления», — делает выводу омбудсмен.

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов обратился к губернатору Александру Беглову. Он считает, что горожане пойдут прививаться, если им скажут правду.

Он считает, что публикация коронавирусной статистики в полном объеме будет «способствовать повышению доверия людей к противоэпидемическим рекомендациям городского правительства и стимулировать процесс добровольной вакцинации».

Шишлов также попросил отметить ограничения для привитых горожан, старше 65 лет. Сейчас их велено отправлять на удаленку, не рекомендуется вообще выходить из дома.