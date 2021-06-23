«Максимальный репост. В Италии (Флоренция) найдена девушка, модельная внешность, сидит побирается на улице, у неё пропала память, помнит только, что зовут Юля, и что из Санкт-Петербурга, говорит по-итальянски и по-английски, вся в ожогах и синяках, запущенное состояние, неизвестно, что произошло! Может, кто её знает?!» — появилось сообщение в модельном сообществе Kosti Models.

В комментариях сразу начались гадания и предположения о тяжелой судьбе девушки, но «Фонтанка» нашла автора изначального сообщения с просьбой о помощи — президента ассоциации U.D.A.R (объединения русскоязычных женщин против насилия в Италии) Ольгу Богачук, которая подтвердила, что история реальна, и что Юлия действительно из Петербурга (есть подтверждающие документы). А что важнее — ей уже помогают.

«Юлю нашли. Память восстанавливается, но история ещё не закончилась. Мы держим ситуацию под контролем, но вдаваться в подробности дела я не могу. С родителями Юли на связи наш волонтёр (U.D.A.R.) из Флоренции», — рассказала она «Фонтанке» 23 июня.

По её словам, у Юли всё в порядке с документами, и дальнейшая помощь оказывается в индивидуальном порядке.