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Смотрите, как грустят польские болельщики из-за вылета своей сборной с Евро-2020 в Петербурге

Болельщикам сборной Польши после матча со Швецией в Петербурге в рамках чемпионата Европы по футболу было не до веселья. Их команда проиграла на последних секундах встречи со счётом 2:3 и выбыла из дальнейшей борьбы.

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Отметим, что перед игрой польские фанаты с песнями и кричалками прошли по Невскому проспекту. У «Газпром Арены» их встречали несколько десятков автозаков и несколько десятков бойцов Росгвардии и ОМОНа. Однако все прошло довольно мирно, в том числе и после провального матча, хотя настроение у поляков было скверное. В интервью польскому телевидению один из них назвал вылет национальной команды катастрофой.

В Петербурге осталось провести единственный матч: 2 июля Северная столица примет один из четвертьфиналов.

© Фонтанка.Ру

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