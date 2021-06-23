Болельщикам сборной Польши после матча со Швецией в Петербурге в рамках чемпионата Европы по футболу было не до веселья. Их команда проиграла на последних секундах встречи со счётом 2:3 и выбыла из дальнейшей борьбы.
Отметим, что перед игрой польские фанаты с песнями и кричалками прошли по Невскому проспекту. У «Газпром Арены» их встречали несколько десятков автозаков и несколько десятков бойцов Росгвардии и ОМОНа. Однако все прошло довольно мирно, в том числе и после провального матча, хотя настроение у поляков было скверное. В интервью польскому телевидению один из них назвал вылет национальной команды катастрофой.
В Петербурге осталось провести единственный матч: 2 июля Северная столица примет один из четвертьфиналов.