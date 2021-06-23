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В Москве определили первых пятерых победителей коронавирусной лотереи

Первые пять привитых от коронавируса счастливцев получили обещанные мэрией Москвы автомобили. Победителей лотереи определяли случайной выборкой.

Имена автовладельцев 23 июня назвали в эфире телеканала «Москва 24». Акцию назвали «Вакцина рулит», а выигрывают привитые «Рено Логан». Сейчас машины получили те, кто сделал прививку в период с 14 по 20 июня. Розыгрыши в Москве будут проходить каждую неделю до 11 июля. Победителя определяет компьютер на основе случайно выборки.

Власти Московской области обещали аналогичную лотерею с квартирой в качестве главного приза.

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Комментарии (8)

262224921
Нет слов
Vahmistroff
После такой информации уверен, что последние сомнения у сомневающихся рассеются.
vader
Было бы интересно узнать имена и фамилии победителей, и посмотреть наличие родственных или деловых связей.
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