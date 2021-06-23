В Москве определили первых пятерых победителей коронавирусной лотереи

Первые пять привитых от коронавируса счастливцев получили обещанные мэрией Москвы автомобили. Победителей лотереи определяли случайной выборкой.
Имена автовладельцев 23 июня назвали в эфире телеканала «Москва 24». Акцию назвали «Вакцина рулит», а выигрывают привитые «Рено Логан». Сейчас машины получили те, кто сделал прививку в период с 14 по 20 июня. Розыгрыши в Москве будут проходить каждую неделю до 11 июля. Победителя определяет компьютер на основе случайно выборки.
Власти Московской области обещали аналогичную лотерею с квартирой в качестве главного приза.