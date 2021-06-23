Украина вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победам Испании и Швеции

Победой сборной Испании завершился матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против Словакии. Встреча проходила в Севилье 23 июня.
Испанцы разгромили соперника со счетом 5:0. Голы забил Мартин Дубравка (30 минута, автогол), Эмерик Лапорт (45+3), Пабло Сарабия (56), Ферран Торрес (67) и Юрай Куцка (71, автогол).
Благодаря этой победе Испания обошла Словакию в турнирной таблице группы E и заняла второе место, которое дает право на прямой выход в плей-офф. Также успех испанцев помог сборной Украине выйти из группы с третьего места, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и поражению поляков в матче со Швецией (2:3).