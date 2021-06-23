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Украина вышла в плей-офф Евро-2020 благодаря победам Испании и Швеции

Победой сборной Испании завершился матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против Словакии. Встреча проходила в Севилье 23 июня.

Испанцы разгромили соперника со счетом 5:0. Голы забил Мартин Дубравка (30 минута, автогол), Эмерик Лапорт (45+3), Пабло Сарабия (56), Ферран Торрес (67) и Юрай Куцка (71, автогол).

Благодаря этой победе Испания обошла Словакию в турнирной таблице группы E и заняла второе место, которое дает право на прямой выход в плей-офф. Также успех испанцев помог сборной Украине выйти из группы с третьего места, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и поражению поляков в матче со Швецией (2:3).

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Комментарии (11)

Эд Хэммет
Здесь заметка про великую игру футбол. А станций метро в Петроградском районе и так вполне достаточно. Футбол - крупное социальное явление, как известно. Так вот, наш футбол на этой ярмарке показал свою полную неконкурентоспособность. Пробили дно. Ждём реформы российского футбола. Пора начинать, если хотим не отстать от развитых (футбольно) стран навсегда.
Barmaley_5e4d0211d3423
Хохлы хороши!
Молодцы!
domepic
Печалька. Только данный чемпионат городу ничего не дал, ни строительства новых станций метро, ни развязок. А без федеральных подпиток внедрять новые объекты у нас плохо получается. Да и в целом, даже строительство широтной магистрали идет крайне медленно.
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