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За две недели Смольный составил более 275 протоколов за нарушение бизнесом коронавирусных правил

С 11 июня правительство Петербурга провело более 8 тысяч рейдов и составило 275 протоколов за нарушение предприятиями коронавирусных правил безопасности. Об этом 23 июня заявила Анна Сильницкая, начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике.

«Протоколы составляем, когда нарушения серьезные, по большей части предприниматели готовы [их] устранять», — сказала она. Чиновники проверили в том числе фуд-корты и ночные заведения, которым запретили работать с 17 июня.

По словам Анны Сильницкой, среди фуд-кортов нарушений не было выявлено, они были своевременно закрыты. Среди ночных заведений нарушители были, предприятиям грозят санкции вплоть до закрытия.

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Комментарии (4)

W Bons
бизнес непонятливый , не хочет умирать
Урус-Баши
Лениво проверяют.
houspi
На РЖД, или кто там электричками рулит, протокол тоже есть?
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