Два сотрудника S7 задержаны по делу о крупном подкупе. Речь идёт о продаже должности пилота

Два сотрудника летного директората S7 Airlines были задержаны по подозрению в крупном коммерческом подкупе. Об этом сообщает 23 июня ТАСС со ссылкой на авиакомпанию и правоохранительные органы.
«<...> В Московской области следователями и сотрудниками правоохранительных органов был задержан с поличным при получении 1,5 млн рублей летный директор S7 Airlines Бадраков Мансур Камилевич. Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России», — заявили в силовых структурах.
В авиакомпании агентству подтвердили задержание двоих сотрудников и заверили, что руководство S7 оказывает максимальное содействие следствию.
По данным агентства, по месту жительства Бадракова провели обыски, также допрошены свидетели, среди которых и потенциальный покупатель «услуги»; для летного директора и его заместителя СК просит ареста.