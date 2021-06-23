Смольный обсуждает с бизнесом запуск ковид-фри-зон и изучает опыт Москвы

«Такие инициативы [от бизнеса] поступают, мы это обсуждаем, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти», — сказала Анна Сильницкая, отвечая на вопрос ведущего, выходит ли бизнес, которого коснулись ограничения, с инициативой привить сотрудников и пускать людей, которые докажут свою безопасность, чтобы продолжить работу.



Появления ковид-фри-зон не исключил и Андрей Сарана. «Возможно, к этому идет», — сказал он. Замглавы комздрава напомнил, что у города есть опыт подготовки ПМЭФ. Все гостиницы и предприятия, участвовавшие в подготовке к форуму, должны были привить своих сотрудников или предоставить справки о наличии антител у переболевших.