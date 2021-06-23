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Смольный обсуждает с бизнесом запуск ковид-фри-зон и изучает опыт Москвы

Власти Петербурга не исключили появления в Петербурге свободных от коронавируса зон. Об этом 23 июня в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил замглавы комздрава Андрей Сарана и Анна Сильницкая, начальник управления развития инфраструктуры комитета по промышленной политике.

«Такие инициативы [от бизнеса] поступают, мы это обсуждаем, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти», — сказала Анна Сильницкая, отвечая на вопрос ведущего, выходит ли бизнес, которого коснулись ограничения, с инициативой привить сотрудников и пускать людей, которые докажут свою безопасность, чтобы продолжить работу.

Появления ковид-фри-зон не исключил и Андрей Сарана. «Возможно, к этому идет», — сказал он. Замглавы комздрава напомнил, что у города есть опыт подготовки ПМЭФ. Все гостиницы и предприятия, участвовавшие в подготовке к форуму, должны были привить своих сотрудников или предоставить справки о наличии антител у переболевших.

Ранее Смольный объявил о разработке специального QR-кода, который смогут получить предприятия, которые привьют не менее 60% персонала.

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Комментарии (16)

sektor7
Редактора нашли?
А уважаемый модератор прежний остаётся?😂
Romaha
Фонтанка, у вас там что контракт на ковидную тему? Вы чего опять панику навели? Целый день у Вас вся лента загажина, а некоторые статьи так вообще выглядит как стёб, херню напишем а там посмотрим на реакцию людей!
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Смольный обезумел, впрочем там и раньше не отличались умом.
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