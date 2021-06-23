FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+33°C/Завтра: +28
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

У «Приморской» покраснели дороги, водители варятся в машинах — полиция перекрыла мост Бетанкура

В Петербурге перекрыли мост Бетанкура перед матчем Евро-2020

Перед футбольным матчем между Швецией и Польшей на «Санкт-Петербург Арене» водители встали в пробки в окрестностях станции метро «Приморская» на Васильевском острове.

Вечером 23 июня сотрудники ГИБДД перекрыли мост Бетанкура, отрезав один из вариантов заезда на ЗСД.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», покраснели Уральская, Наличная, а также частично проспект КИМа и улица Кораблестроителей.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Павел Михайлов
Приморскому району приготовится.После сдачи в эксплуатацию кукурузины, и началом строительства второй, пробки там будут 24*7
Totson
Даже добавить нечего. Разве что нецензурно...🤬
aaignat
Будь проклят этот футбол вместе с чинушами-идиотами
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний