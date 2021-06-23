Новый кризис неизбежен, считают в Центробанке. Но призывают не бояться, поскольку «есть инструменты»

Новый кризис неизбежен, но у Центробанка есть инструменты для поддержки экономики и населения. Об этом в ходе конференции «Ренессанс капитала» заявил 23 июня зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, сообщают «Вести».

По словам представителя Банка России, действующие антикризисные меры своевременны, однако после улучшения ситуации их нужно будет свернуть, чтобы обеспечить рост экономики. «Эти меры останутся у нас в арсенале. И если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — отметил Заботкин.

