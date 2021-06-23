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Новый кризис неизбежен, считают в Центробанке. Но призывают не бояться, поскольку «есть инструменты»

В ЦБ РФ заявили о неизбежности нового кризиса

Новый кризис неизбежен, но у Центробанка есть инструменты для поддержки экономики и населения. Об этом в ходе конференции «Ренессанс капитала» заявил 23 июня зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, сообщают «Вести».

По словам представителя Банка России, действующие антикризисные меры своевременны, однако после улучшения ситуации их нужно будет свернуть, чтобы обеспечить рост экономики. «Эти меры останутся у нас в арсенале. И если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — отметил Заботкин.

Он также добавил, что ключевая ставка Центробанка находится на адекватном уровне и соответствует жесткой кредитно-денежной политике, поэтому её ужесточение в мире минимально скажется на будущих решениях Банка России.

В то же время принятые на фоне пандемии меры не стоит продлевать, так как у банков достаточен запас прочности, чтобы преодолеть возможные потери, подчеркнул Алексей Заботкин.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, что экономика России вернулась к докризисному уровню.

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Комментарии (14)

NAFTALIN 2000-2036
у михаливаныча походу чуйка на кризисы... 20 лет водит нас от кризиса к кризису, от кризиса к кризису - ни одного не пропустил еще. еще 20 лет будет водить и ни разу не ошибется. это гуру кризисов какой-то. вот, и ЦБ говорит: будет кризис, МВ, может не надо? нет, у меня все пучком, я тут все кризисы наперечет знаю, вот первый...©
266093605
Себя любимых с друзьями они поддержат , а всех остальных , как водится , загонят в глубокую задницу .
266081655
Вклады конфискуют (на время или до лучших времён)....
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