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Петербургские заводы в мае увеличили объём выпуска продукции. С начала года промышленность выросла на 6,7%

Индекс промышленного производства увеличился в Петербурге в мае на 0,9 процентного пункта

Петербургские заводы продолжают восстанавливать объёмы производства. Как говорится в сообщении Петростата от 23 июня, индекс промышленного производства в Северной столице в первые четыре месяца 2021 года составил 106,7%, что на 0,9 процентного пункта выше, чем в январе-апреле.

При этом индекс только обрабатывающих производств составил 105,7%, тогда как в январе-апреле — 104,1%.

Самый большой рост по итогам пяти месяцев показало производство одежды — на 8,1%, текстильных изделий — 29,6%, резиновых и пластмассовых изделий — 12,4%, автотранспортных средств — 13,4%, лекарств — на 7,9%. А вот выпуск продуктов питания упал на 1,5%.

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Комментарии (1)

мухомор
Это не обороты растут.
Это цены на материалы взлетели.
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