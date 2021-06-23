Два петербургских инвестора построят завод по переработке пластикового мусора под Колпино за миллиард рублей

Петербургские компании «Втор-пласт» и «Автопарк № 1» объявили о планах по строительству в Колпино за миллиард рублей фабрики по переработке пластиковых бутылок в сырье для химических предприятий.
Участок под площадку, на которой будет работать до 200 сотрудников, уже выбран, со ссылкой на руководство компаний сообщает 23 июня «Деловой Петербург».
Реализацию проекта разделили на два этапа. Первый, в рамках которого будет вложено полмиллиарда рублей, позволит новому заводу перерабатывать ПЭТ-бутылки во флексу (кусочки пластмассы мелкой фракции), которая после подойдёт для производства пищевой тары. Реализация второго этапа даст возможность перерабатывать пластиковые канистры, вёдра, плёнки и ящики. Сумма инвестиций во второй этап составит ещё 500 миллионов рублей.
За год, по предварительным оценкам, предприятие сможет выпускать 12 тысяч тонн флексы. Сбывать её планируют «Сибуру», производителю и одному из крупнейших продавцов синтетических каучуков, пластика и ПЭТ. В Петербурге, по словам директора АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"» Константина Язева, это предприятие станет первым в своём роде.
«Втор-Пласт» — предприятие с выручкой, по данным СПАРК, почти 172 миллиона рублей в прошлом году. Является одним из крупнейших переработчиков пластикового мусора в регионе. Впрочем, за год выручка предприятия упала на 16%. В 2019 году компания выручила 204 миллиона. Учредитель компании — Александр Свидовский.
Более чем 50%-ной долей в АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"» владеют граждане России. Среди них, по данным СПАРК из последнего доступного отчёта компании за 2018 год, наибольшую долю в 40,54% имел Константин Язев. Это предприятие на порядок прибыльнее, чем его партнёр по проекту в Колпино. Так, за 2020 год выручка предприятия составила 2,8 миллиарда рублей. При этом по сравнению с 2019 годом она практически не изменилась. Тогда компания выручила 2,7 миллиарда.