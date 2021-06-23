Два петербургских инвестора построят завод по переработке пластикового мусора под Колпино за миллиард рублей

Петербургские компании «Втор-пласт» и «Автопарк № 1» объявили о планах по строительству в Колпино за миллиард рублей фабрики по переработке пластиковых бутылок в сырье для химических предприятий.

Участок под площадку, на которой будет работать до 200 сотрудников, уже выбран, со ссылкой на руководство компаний сообщает 23 июня «Деловой Петербург».

Реализацию проекта разделили на два этапа. Первый, в рамках которого будет вложено полмиллиарда рублей, позволит новому заводу перерабатывать ПЭТ-бутылки во флексу (кусочки пластмассы мелкой фракции), которая после подойдёт для производства пищевой тары. Реализация второго этапа даст возможность перерабатывать пластиковые канистры, вёдра, плёнки и ящики. Сумма инвестиций во второй этап составит ещё 500 миллионов рублей.