Кадыров: В Чечне не хватает вакцины против COVID-19

Глава Чечни доложил президенту России о нехватке вакцин от коронавируса в республике.
«Вакцинация протекает активно. Народ услышал ваш призыв и поверил ему. В некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди. Последнюю неделю мы испытываем дефицит вакцин», — заявил 23 июня Рамзан Кадыров.
Глава Чечни попросил Владимира Путина обратить внимание на вопрос доступности препаратов от COVID-19 в республике. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в его субъекте РФ «контролируемая», хотя наблюдается небольшой рост суточной заболеваемости. Кадыров заверил в наличии тестов, лекарств и коек.