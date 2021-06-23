FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+35°C/Завтра: +28
73.17р87.07р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Кадыров: В Чечне не хватает вакцины против COVID-19

Глава Чечни доложил президенту России о нехватке вакцин от коронавируса в республике.

«Вакцинация протекает активно. Народ услышал ваш призыв и поверил ему. В некоторых пунктах вакцинации наблюдаются очереди. Последнюю неделю мы испытываем дефицит вакцин», — заявил 23 июня Рамзан Кадыров.

Глава Чечни попросил Владимира Путина обратить внимание на вопрос доступности препаратов от COVID-19 в республике. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в его субъекте РФ «контролируемая», хотя наблюдается небольшой рост суточной заболеваемости. Кадыров заверил в наличии тестов, лекарств и коек.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний