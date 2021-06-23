Центр Гамалеи подал заявление на разрешение применения «Спутника V» у подростков

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины «Спутник V» у подростков. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.

«Мы подали документы для получения разрешения на исследование, они сейчас находятся на рассмотрении в Минздраве России и в совете по этике. В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято», — процитировало издание Гинцбурга.

По его словам, в исследовании по применению «Спутника V», вероятно, примут участие подростки с 12 лет, а не с 15, как планировалось ранее.

