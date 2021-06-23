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Центр Гамалеи подал заявление на разрешение применения «Спутника V» у подростков

Разрешение об участии детей в испытании вакцины «Спутник V» примут в ближайшее время

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины «Спутник V» у подростков. Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на главу центра Александра Гинцбурга.

«Мы подали документы для получения разрешения на исследование, они сейчас находятся на рассмотрении в Минздраве России и в совете по этике. В ближайшее время решение будет, по всей видимости, принято», — процитировало издание Гинцбурга.

По его словам, в исследовании по применению «Спутника V», вероятно, примут участие подростки с 12 лет, а не с 15, как планировалось ранее.

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Комментарии (2)

EveReady
А дети болеют так же массово? Что-то не слыхать было, но вангую, что в ближайшее время исправят это недоразумение. Вот тут власть точно споткнется: одно дело взрослых заставить привиться, а кто же детиночке даст вколоть непойми что? Сейчас копья полетят с обеих сторон. Запасаемся🍿🍿🍿
alexadmin
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