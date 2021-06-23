Петербуржцам остаётся только мечтать. В Барселоне разработали приложение, которое прокладывает маршрут в тени

В жару, когда лишняя минута на солнце грозит ожогами или тепловым ударом, важно находиться в тени. В Барселоне пешеходам в этом теперь помогает приложение Cool Walks, которое прокладывает маршрут по теневым местам и через точки с питьевыми фонтанчиками. Об этом 23 июня пишет The Guardian.

Cool Walks было разработано участниками конкурса визуализации данных. Приложение выстраивает несколько пешеходных маршрутов из точки А в точку Б на выбор: наиболее прямой, тенистый и маршрут в «режиме вампира» — он и вовсе поможет избежать попадания прямых солнечных лучей. Пользователи также могут использовать приложение, чтобы найти фонтанчики для питья или укрыться от солнца.