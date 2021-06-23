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Петербуржцам остаётся только мечтать. В Барселоне разработали приложение, которое прокладывает маршрут в тени

В жару, когда лишняя минута на солнце грозит ожогами или тепловым ударом, важно находиться в тени. В Барселоне пешеходам в этом теперь помогает приложение Cool Walks, которое прокладывает маршрут по теневым местам и через точки с питьевыми фонтанчиками. Об этом 23 июня пишет The Guardian.

Cool Walks было разработано участниками конкурса визуализации данных. Приложение выстраивает несколько пешеходных маршрутов из точки А в точку Б на выбор: наиболее прямой, тенистый и маршрут в «режиме вампира» — он и вовсе поможет избежать попадания прямых солнечных лучей. Пользователи также могут использовать приложение, чтобы найти фонтанчики для питья или укрыться от солнца.

Приложение использует инструмент под названием Lidar для создания моделей рельефа земли с высоким разрешением с точностью до 10 см. Эти данные в совокупности с информацией о пути солнца помогают определить, где находится тень в любое время дня.

Пока, правда, инструмент отображает только один район Барселоны.

Специалисты же говорят, что для снижения последствий жары в городе необходимо стремиться к увеличению растительного покрова.

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Комментарии (2)

мухомор
им можно.
они повсюду растягивают на улицах летом тенты для защиты от солнца.
Nafanka
Петербуржцам остаётся только мечтать
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Конечно, "только мечтать" - "порубили все дубы на гробы"! Вот ничего и не осталось! Все набережные и проспекты были зелёные, просто утопали в зелени, было где гулять в такую погоду - и Лиговский и Московский, и все набережные каналов и рек, и Дворцовая набережная и пл.Восстания и Конюшенная и ещё много было сквериков и садиков - всё тупоголовые управленцы-извращенцы извели - поспиливали/застроили, а деньги себе в карман, да и в офшоры... А какие шикарные по площади были газоны в кварталах социалистической застройки - там теперь "благоустройство" в виде убогих одноэтажных сараев-шаверм или затоптано корабейниками с липовыми регистрациями или стоянки или просто всё закатано в асВальт, как у метро Политехническая/Мужества/Просвещения/Озерки - привет главам Калининского и Выборгского районов!
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