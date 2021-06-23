Ладожские нерпы хорошо известны петербуржцам, а вот ладожские бобры в информационное поле как будто бы и не попадают. Тем не менее встреча возможна. Петербургскому фотографу Антону Кубышкину ночью 23 июня удалось запечатлеть бобра на берегу Ладоги в районе Моторного (Приозерский район Ленобласти). Фотографии опубликованы в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Ладожское озеро не очень подходит для этих животных, они предпочитают реки, где можно строить запруды для своих хаток. Вероятно, это животное просто проплывало куда-то мимо палаточного лагеря, предположил Антон Кубышкин в беседе с «Фонтанкой».
«Плывёт себе вдоль берега и в ус не дует. Такой хорошенький, совсем не крупный бобрик. Прям мимими. Иногда вылезает на пляж передохнуть да почесаться. Но когда он последний раз вылез, то пересёк всю береговую линию и начал кушать молодые веточки. Он подпустил довольно близко. Убегать совсем не планировал», — рассказывает фотограф.
Бобры обычно активны ночью, поэтому, как правило, самое большое, на что могу рассчитывать люди, это увидеть погрызенные деревья и жильё бобров — норы или хатки. Приближаться к ним не стоит: они довольно агрессивны и могут укусить. Они способны довольно высоко прыгнуть, и зубы у них очень острые, так что травма может быть тяжёлой.