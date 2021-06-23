Ладожские нерпы хорошо известны петербуржцам, а вот ладожские бобры в информационное поле как будто бы и не попадают. Тем не менее встреча возможна. Петербургскому фотографу Антону Кубышкину ночью 23 июня удалось запечатлеть бобра на берегу Ладоги в районе Моторного (Приозерский район Ленобласти). Фотографии опубликованы в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».



Ладожское озеро не очень подходит для этих животных, они предпочитают реки, где можно строить запруды для своих хаток. Вероятно, это животное просто проплывало куда-то мимо палаточного лагеря, предположил Антон Кубышкин в беседе с «Фонтанкой».

