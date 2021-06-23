Сотрудники казачьего патруля в Ставрополе напали на велосипедистов, которые катались на BMX, в ситуации разбирается полиция. Видео конфликта опубликовало издание «Блокнот-Ставрополь» 23 июня.



Инцидент произошел на Александровской площади, где тренировались беймиксеры. При нападении пострадал известный в Ставрополе фристайлер Михаил Степкин. Об этом он сам рассказал Instаgram.



По словам очевидцев, конфликт начался с грубого обращения казака из патруля к велосипедистам. Те дерзко ответили, после чего патрульные набросились на молодых людей, распустили руки и начали отбирать велосипеды. Один из мужчин нецензурно выражался, а на просьбу не трогать руками он ответил: «А чем тебя, ногами трогать?»