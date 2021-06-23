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В Ставрополе казаки напали на велосипедистов. Инцидент попал на видео

В Ставрополе на камеру попало нападение казаков на велосипедистов

Сотрудники казачьего патруля в Ставрополе напали на велосипедистов, которые катались на BMX, в ситуации разбирается полиция. Видео конфликта опубликовало издание «Блокнот-Ставрополь» 23 июня.

Инцидент произошел на Александровской площади, где тренировались беймиксеры. При нападении пострадал известный в Ставрополе фристайлер Михаил Степкин. Об этом он сам рассказал Instаgram.

По словам очевидцев, конфликт начался с грубого обращения казака из патруля к велосипедистам. Те дерзко ответили, после чего патрульные набросились на молодых людей, распустили руки и начали отбирать велосипеды. Один из мужчин нецензурно выражался, а на просьбу не трогать руками он ответил: «А чем тебя, ногами трогать?»

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция, сообщает «Блокнот-Ставрополь». Местные СМИ добавляют, что в конечном счете стороны пришли к примирению на месте — пожали руки, извинились и разошлись.

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Комментарии (14)

Danik
Голенища с усами совсем распоясались!
Куда Росгвардия смотрела?
Кто это такие вообще - казаки? Национальность, нация?
Бред в полный рост. То казаки какие-то возникают, то попы на вертолетах летают! Сюрреализм!
0day
А у них какая форма юридического лица? У нас так в 90-е очень распространены были всякие ЧОПы типа "Казачья стража", "Защита" и т.д....... Приходили в 1998-м из "Защиты" — странные люди.....
Дядя Бо
Нацепить погоны, и объявить себя властью, это очень скрепно.
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