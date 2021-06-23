В Смольном объяснили, как получить сертификат вакцинированного. И что делать, если он не пришёл

После прохождения полного курса вакцинации от коронавируса каждый привитый гражданин может получить электронный сертификат. Он доступен пользователям Единого портала госуслуг с подтверждённой учётной записью. Посмотреть свой сертификат можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/10600/1, сообщили 23 июня в комитете по информатизации и связи Петербурга.



При этом в Смольном уточнили, что если вы сделали прививку, но сертификат не отображается на госуслугах, этому может быть несколько причин:



— На момент отправки данных в регистр вакцинированных у вас не было личного кабинета на портале госуслуг;

