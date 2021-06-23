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В Смольном объяснили, как получить сертификат вакцинированного. И что делать, если он не пришёл

Власти Петербурга разъяснили правила получения сертификата о вакцинации

После прохождения полного курса вакцинации от коронавируса каждый привитый гражданин может получить электронный сертификат. Он доступен пользователям Единого портала госуслуг с подтверждённой учётной записью. Посмотреть свой сертификат можно по ссылке https://www.gosuslugi.ru/10600/1, сообщили 23 июня в комитете по информатизации и связи Петербурга.

При этом в Смольном уточнили, что если вы сделали прививку, но сертификат не отображается на госуслугах, этому может быть несколько причин:

— На момент отправки данных в регистр вакцинированных у вас не было личного кабинета на портале госуслуг;

— Произошла ошибка при внесении данных в регистр вакцинированных;

— Информация о второй вакцине поступила раньше, чем о первой.

В этом случае рекомендуется перейти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/10092/1 и заполнить электронную форму обращения. Также нужно будет указать дату рождения, номер СНИЛС, даты вакцинации и медучреждение, в которое вы обращались.

После проверки данные о вакцинации будут отправлены в ваш личный кабинет на Едином портале госуслуг.

Портал с регистром вакцинированных регулярно синхронизирует данные. Если сертификат не появился, то на странице сертификата на госуслугах есть две кнопки: «Отсутствует сертификат» или «Ошибка в данных». При переходе по ним гражданин попадает на страницу платформы обратной связи (ПОС), где оформляет жалобу. После проверки данных со стороны региона медспециалист может повторить отправку на портал.

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Комментарии (11)

Barmaley_5e4d0211d3423
После 2-х (двух!) месяцев активной переписки и звонков по всем возможным вариантам так и не добился исправления ошибочной информации о второй дате вакцинации на Госуслугах ...

Жесть!
VF812
о, полезная статья, накалякала жалобу
265114735
Гражданин не обязан иметь мобильный телефон, доступ в интернет и тем более доступ к какому-то там порталу госуслуг. Старайтесь лучше, чинушки.
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