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В старейшем зоопарке Японии появились на свет панды-близнецы

Зоопарк Уэно в Токио — самый старый в Японии — объявил 23 июня о рождении двух панд. Сразу два малыша появились на свет у пары Ри Ри и Шин Шин, родителям по 15 лет.

Близнецы, пол которых еще не определен, родились сразу после полуночи с разницей в полтора часа. Один весит 124 грамма и сейчас находится в инкубаторе, вес другого пока неизвестен — мама носит его с собой.

Зоопарк обещает сообщать о состоянии Шин Шин и новорождённых и выкладывать новые фото каждый вторник и пятницу в течение следующего месяца.

Панды не очень склонны к спариванию, самка панды способна зачать детеныша только несколько дней в году, и поэтому рождение сразу двоих — настоящий праздник для зоопарка.

«Когда родился первый, я почувствовал облегчение, — сказал директор зоопарка Ютака Фукуда на пресс-конференции утром 23 июня. — Когда я получил сообщение о втором, я был шокирован и чрезвычайно счастлив».

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