Зоопарк Уэно в Токио — самый старый в Японии — объявил 23 июня о рождении двух панд. Сразу два малыша появились на свет у пары Ри Ри и Шин Шин, родителям по 15 лет.
Близнецы, пол которых еще не определен, родились сразу после полуночи с разницей в полтора часа. Один весит 124 грамма и сейчас находится в инкубаторе, вес другого пока неизвестен — мама носит его с собой.
東京・上野動物園のメスのジャイアントパンダ、「シンシン」が23日、双子の赤ちゃんを出産しました。動物園によりますと母子ともに健康で、1頭は124グラム、もう1頭の体重はまだわかっていません。2頭とも、性別はまだわからないということです。https://t.co/s86jawV5TZ#nhk_video pic.twitter.com/6jAPOSj8uP— NHKニュース (@nhk_news) June 23, 2021
Зоопарк обещает сообщать о состоянии Шин Шин и новорождённых и выкладывать новые фото каждый вторник и пятницу в течение следующего месяца.
Панды не очень склонны к спариванию, самка панды способна зачать детеныша только несколько дней в году, и поэтому рождение сразу двоих — настоящий праздник для зоопарка.
«Когда родился первый, я почувствовал облегчение, — сказал директор зоопарка Ютака Фукуда на пресс-конференции утром 23 июня. — Когда я получил сообщение о втором, я был шокирован и чрезвычайно счастлив».