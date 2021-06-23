Зоопарк Уэно в Токио — самый старый в Японии — объявил 23 июня о рождении двух панд. Сразу два малыша появились на свет у пары Ри Ри и Шин Шин, родителям по 15 лет.



Близнецы, пол которых еще не определен, родились сразу после полуночи с разницей в полтора часа. Один весит 124 грамма и сейчас находится в инкубаторе, вес другого пока неизвестен — мама носит его с собой.

