Петербургский «Фармсинтез» привлек инвестиции иностранного фонда. Он выделит на проекты компании до 800 млн рублей

Петербургское ПАО «Фармсинтез» подписало инвестиционное соглашение с глобальной инвестиционной группой LDA Capital, по которому последняя выделит до 800 млн рублей. Компания сможет использовать деньги в течение последующих 36 месяцев на развитие своих проектов, в том числе направленных на борьбу с COVID-19.



«И «Фармсинтез», и LDA рассматривают выделение капитала не только как инвестиции в компанию, но и как отправную точку для долгосрочного стратегического партнерства с целью продвижения перспективных проектов «Фармсинтеза» в области инновационных фармацевтических технологий и разработки новейших методов лечения сложных заболеваний», — сказано в заявлении фармпроизводителя, опубликованном 23 июня.

