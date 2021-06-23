Петербургский «Фармсинтез» привлек инвестиции иностранного фонда. Он выделит на проекты компании до 800 млн рублей

Петербургское ПАО «Фармсинтез» подписало инвестиционное соглашение с глобальной инвестиционной группой LDA Capital, по которому последняя выделит до 800 млн рублей. Компания сможет использовать деньги в течение последующих 36 месяцев на развитие своих проектов, в том числе направленных на борьбу с COVID-19.
«И «Фармсинтез», и LDA рассматривают выделение капитала не только как инвестиции в компанию, но и как отправную точку для долгосрочного стратегического партнерства с целью продвижения перспективных проектов «Фармсинтеза» в области инновационных фармацевтических технологий и разработки новейших методов лечения сложных заболеваний», — сказано в заявлении фармпроизводителя, опубликованном 23 июня.
Ожидается, что инвестиции зарубежного фонда ускорят реализацию всех проектов компании. Ее бизнес-план до 2025 года предусматривает вывод на российский рынок нескольких высокорентабельных оригинальных препаратов, увеличение производства активных фармацевтических ингредиентов, а также запуск новых препаратов, включая вакцины для лечения рассеянного склероза, профилактики гепатита В, коронавируса и других заболеваний. Помимо этого, «Фармсинтез» готовится выпустить на рынок и локализовать производство нескольких лекарств для лечения орфанных и онкологических заболеваний.
ПАО «Фармсинтез» разрабатывает и производит фармацевтические субстанции и лекарственные средства как собственного портфеля, так и на условиях контрактного производства. Его производственный комплекс расположен в Ленинградской области. По данным СПАРК, выручка компании в 2020 году составила 200 млн рублей. Фирма на 36,57% принадлежит госкорпорации «Роснано».