Пригородный поезд сообщением Петербург — Сосново выбился из расписания днём 23 июня — из-под колёс электрички доставали невнимательного пешехода.
Как сообщили «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, в начале второго часа дня под состав попал мужчина, который шёл по путям в наушниках в районе станции Васкелово. На месте работают медики скорой, но к их приезду пешеход признаков жизни не подавал.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили травмирование человека на станции Васкелово. Случившееся задержало поезд Петербург — Сосново, расписание других электричек, как утверждают в компании, не изменилось.