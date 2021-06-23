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В Васкелово мужчина в наушниках попал под петербургскую электричку

Пригородный поезд сообщением Петербург — Сосново выбился из расписания днём 23 июня — из-под колёс электрички доставали невнимательного пешехода.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу, в начале второго часа дня под состав попал мужчина, который шёл по путям в наушниках в районе станции Васкелово. На месте работают медики скорой, но к их приезду пешеход признаков жизни не подавал.

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В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили травмирование человека на станции Васкелово. Случившееся задержало поезд Петербург — Сосново, расписание других электричек, как утверждают в компании, не изменилось.

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Комментарии (1)

Athair
Традиционно обвиним водит... тьфу, машиниста - "А чо он, не видел пешехода?" "Затормозил бы, или объехал - совсем эти в железных коробках себя королями возомнили!", "Онжепешеход - всегда прав!".
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