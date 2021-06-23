Петербургские учёные нашли минерал, который прежде встречали только в метеоритах

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета совместно с исследователями из Германии, США и Италии обнаружили земной аллабогданит (Fe, Ni)2P. Этот минерал до сих пор был известен только по веществу метеоритов.



Как сообщает 23 июня пресс-служба СПбГУ, находка сделана в окрестностях Мёртвого моря, в исторической области Южный Левант, случайно — во время систематического изучения фосфидов. Результаты исследования опубликованы в журнале American Mineralogist.



Аллабогданит впервые зафиксировали в железном метеорите Онелло в золотоносных аллювиальных отложениях реки Большой Долгучан в Якутии в начале 2000-х годов. Его назвали в честь кристаллографа Аллы Богдановой. По химическому составу он относится к фосфидам — минералам, содержащим фосфор в отрицательной степени окисления. Нынешняя находка петербургских учёных — первое подтверждение существования аллабогданита на Земле.

