Единственный шанс. 7-летнему мальчику требуется дорогое лекарство, чтобы победить болезнь

Это выяснилось в мае 2020 года. Тогда у Арсения отекла левая нога. Как оказалось — очередной рецидив. Появлялись сильные боли, опухоль росла с каждым днём и нарушала кровообращение в ноге. Операция прошла безрезультатно, поскольку из-за предыдущих вмешательств образовалось много рубцов, которые мешали добраться до опухоли.

Арсений с двух лет борется с нейробластомой забрюшинного пространства и малого таза. Позади курсы химиотерапии и лучевой терапии, операции по удалению опухоли и пересадка костного мозга. Но болезнь не отступает — повторяющиеся рецидивы привели к тому, что опухоль из-за рубцов стала неоперабельной.

Единственный шанс на спасение — иммунотерапия препаратом «Динутуксимаб бета». По мнению врачей НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой, такое лечение должно дать положительные результаты. Однако это лекарство в России не зарегистрировано, следовательно, покупать его надо за собственный счёт. Мама Арсения смогла самостоятельно собрать деньги на один флакон, но для первого этапа лечения нужно ещё два, а это 3,5 млн рублей.

В идеале нужен полный курс иммунотерапии. Это 25 флаконов лекарства.

Мама мальчика обратилась в несколько благотворительных фондов. Откликнулся петербургский фонд «Помощь», который открыл сбор средств. На данный момент собираются деньги на два флакона препарата. Небольшую часть суммы уже удалось собрать.

Арсений надеется, что, пройдя такой большой путь к выздоровлению, с помощью неравнодушных людей ему всё-таки удастся победить болезнь.

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