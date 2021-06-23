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Воссозданную в Петербурге капитель сирийского храма Бэла выставили в главном храме Вооруженных сил

Фото: 47news.ru
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Созданная в Петербурге капитель угловой пилястры храма Бэла из сирийской Пальмиры добралась до подмосковной Кубинки. Там в главном храме Вооружённых сил 23 июня открылась выставка «Совместные гуманитарные миссии российских учёных и военных в Сирии».

Как передает 47news, капитель можно увидеть у входа в храм. Над ней трудились специалисты группы компаний «Возрождение». Они работали по проекту реконструкции храма и цифровой модели сотрудников мастерской архитектора Максима Атаянца, сделанному на основании тысяч снимков с земли и воздуха.

Элемент изготавливался из израильского известняка, максимально близкого к подлинному материалу. В декабре прошлого года капитель была выставлена в арке Главного штаба в Петербурге.

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Кроме того, на выставке представлены архивные, графические, фотоматериалы, макеты и копии деталей архитектуры, выполненные российскими специалистами в рамках реализации совместных проектов по сохранению культурного наследия Сирии. Увидеть их можно будет с 23 июня по 25 августа в галерее 2-го этажа главного храма Вооруженных сил России.

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Фото: 47news.ru

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