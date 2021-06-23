Созданная в Петербурге капитель угловой пилястры храма Бэла из сирийской Пальмиры добралась до подмосковной Кубинки. Там в главном храме Вооружённых сил 23 июня открылась выставка «Совместные гуманитарные миссии российских учёных и военных в Сирии».



Как передает 47news, капитель можно увидеть у входа в храм. Над ней трудились специалисты группы компаний «Возрождение». Они работали по проекту реконструкции храма и цифровой модели сотрудников мастерской архитектора Максима Атаянца, сделанному на основании тысяч снимков с земли и воздуха.