Законодательное собрание Петербурга уволило судей Уставного суда

Законодательное собрание Санкт-Петербурга досрочно прекратило полномочия четверых судей Уставного суда. Как сообщает 23 июня корреспондент «Фонтанки», их увольнение связано с ликвидацией самого суда.
Депутаты отправили в отставку судей Наталью Гуцан, Марину Матвееву, Игоря Тимофеева и Антонину Шевченко. Отметим, что Гуцан, супруга нынешнего полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, бывшего замгенпрокурора России, возглавляла Уставный суд Санкт-Петербурга с 2012 года.
В 2020 году на содержание Уставного суда планируется потратить из бюджета города почти 100 млн рублей. Большую часть средств предполагается потратить на выплату зарплат персоналу и судьям. При этом ежегодно суд рассматривает всего несколько дел.
Уставный суд Санкт-Петербурга существовал с 2000 года. Основная его функция — толкование устава города. В большинстве субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды либо никогда не создавались, либо были ликвидированы для экономии бюджетных средств. По состоянию на 2016 год такие учреждения официально действовали в 16 регионах.
В 2021 году в Петербурге ликвидировали Уставный суд, основываясь на том, что в новой редакции Конституции в числе судов таковых нет.