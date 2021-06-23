Законодательное собрание Петербурга уволило судей Уставного суда

Законодательное собрание Санкт-Петербурга досрочно прекратило полномочия четверых судей Уставного суда. Как сообщает 23 июня корреспондент «Фонтанки», их увольнение связано с ликвидацией самого суда.



Депутаты отправили в отставку судей Наталью Гуцан, Марину Матвееву, Игоря Тимофеева и Антонину Шевченко. Отметим, что Гуцан, супруга нынешнего полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, бывшего замгенпрокурора России, возглавляла Уставный суд Санкт-Петербурга с 2012 года.



В 2020 году на содержание Уставного суда планируется потратить из бюджета города почти 100 млн рублей. Большую часть средств предполагается потратить на выплату зарплат персоналу и судьям. При этом ежегодно суд рассматривает всего несколько дел.

