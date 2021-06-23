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Законодательное собрание Петербурга уволило судей Уставного суда

Законодательное собрание Санкт-Петербурга досрочно прекратило полномочия четверых судей Уставного суда. Как сообщает 23 июня корреспондент «Фонтанки», их увольнение связано с ликвидацией самого суда.

Депутаты отправили в отставку судей Наталью Гуцан, Марину Матвееву, Игоря Тимофеева и Антонину Шевченко. Отметим, что Гуцан, супруга нынешнего полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, бывшего замгенпрокурора России, возглавляла Уставный суд Санкт-Петербурга с 2012 года.

В 2020 году на содержание Уставного суда планируется потратить из бюджета города почти 100 млн рублей. Большую часть средств предполагается потратить на выплату зарплат персоналу и судьям. При этом ежегодно суд рассматривает всего несколько дел.

Уставный суд Санкт-Петербурга существовал с 2000 года. Основная его функция — толкование устава города. В большинстве субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды либо никогда не создавались, либо были ликвидированы для экономии бюджетных средств. По состоянию на 2016 год такие учреждения официально действовали в 16 регионах.

В 2021 году в Петербурге ликвидировали Уставный суд, основываясь на том, что в новой редакции Конституции в числе судов таковых нет.

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Комментарии (3)

Nafanka
В 2021 году в Петербурге ликвидировали Уставный суд, основываясь на том, что в новой редакции Конституции в числе судов таковых нет
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То есть ради оплаты этих дармоедов постоянно повышались все возможные тарифы и налоги, что в конечном счёте привело к вчерашнему "великому сидению" в течение 2-х часов в тоннелях метро?! Ну и какую же они пенсию заработали за свой "каторжный" и такой нужный городу труд?!
Nafanka
Уставный суд Санкт-Петербурга существовал с 2000 года. Основная его функция — толкование устава города. В большинстве субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды либо никогда не создавались, либо были ликвидированы для экономии бюджетных средств
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Кто ответит за это "нецелевое расходование" бюджета оздоровительной поездкой с семьёй на полное гособеспечение в Шушенское?!
Silver867
Такую кормушку люди потеряли: зарплата в 200 тысяч, кабинет, машина с водителем, обслуга, и, главное - делать ничего не надо, даже на работу можно не ходить.
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