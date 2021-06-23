Совет Федерации упростил порядок выезда несовершеннолетних за рубеж с сопровождающими

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, по которому для выезда из России несовершеннолетнего гражданина вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя. Об этом 23 июня сообщает ТАСС.

Закон устанавливает право представителя заявлять о своём несогласии или отзывать его во внесудебном порядке. Сейчас в законе о порядке въезда и выезда из РФ закреплено: если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего, вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. Это положение Конституционный суд РФ признал не соответствующим Основному закону, отмечает издание.



Таким образом, принятым законом закрепляется возможность выезда несовершеннолетнего гражданина РФ из страны «совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд», пишет ТАСС. Если несовершеннолетний выезжает из страны без сопровождения, то кроме паспорта он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие хотя бы одного из законных представителей с указанием страны, в которую он направляется.

Законный представитель несовершеннолетнего вправе заявить о несогласии на выезд ребенка за рубеж. «При этом данный запрет не распространяется на поездки несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации за пределы Российской Федерации в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего, заявившего о таком несогласии», — говорится в законе.

При подаче заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина его законный представитель может указать срок действия такого несогласия и страны, выезд в которые он запрещает.

