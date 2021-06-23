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В полночь пришёл на заправку и потребовал 9 000 литров бензина, угрожая зажигалкой

Во Владивостоке пресекли хулиганские действия на АЗС

Шантаж не удался. Сотрудники АЗС во Владивостоке не оценили «выступление» местного жителя.

Как сообщает 23 июня Управление Росгвардии по Приморскому краю, в полночь на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта — заправки. Наряд ОВО немедленно выехал туда и застал на месте молодого мужчину.

«Выяснилось, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок», — отмечается в сообщении. Он требовал у операторов АЗС предоставить ему 9 тысяч литров бензина, а в качестве аргумента демонстрировал зажигалку.

Росгвардейцы задержали гражданина. Это оказался 29-летний местный житель. Ранее его привлекали к уголовной ответственности и за хулиганство, и за кражи, и за угон.

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Комментарии (4)

Barmaley_5e4d0211d3423
Запретить продажу зажигалок!
Продавать по лицензиям, после медкомиссии.
PROM
выдать ещё один срок
syshsun
Тепловой удар...
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