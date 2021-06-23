В полночь пришёл на заправку и потребовал 9 000 литров бензина, угрожая зажигалкой

Шантаж не удался. Сотрудники АЗС во Владивостоке не оценили «выступление» местного жителя.



Как сообщает 23 июня Управление Росгвардии по Приморскому краю, в полночь на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта — заправки. Наряд ОВО немедленно выехал туда и застал на месте молодого мужчину.



«Выяснилось, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок», — отмечается в сообщении. Он требовал у операторов АЗС предоставить ему 9 тысяч литров бензина, а в качестве аргумента демонстрировал зажигалку.

