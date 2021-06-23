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Больницы Петербурга столкнулись с нехваткой кадров: ищут всех, от врачей до кастелянш

Ковидные стационары Петербурга ищут персонал: от медиков до кастелянш

Комитет здравоохранения Петербурга разместил объявление о поиске сотрудников в ключевые ковидные стационары. Нехватка кадров ощущается не только в палатах, но и в буфетах.

«Требуются врачи, средний и младший медицинский персонал, операторы ПК, буфетчики, кастелянши, уборщики служебных помещений. Место работы: «Ленэкспо» (Госпиталь для ветеранов войн), СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, Городская больница № 33, г. Колпино», — говорится в опубликованном 23 июня комздравом сообщении.

Отметим, речь идет исключительно о стационарах, переведенных на работу с COVID-19. Вопрос о дефиците кадров поднимается каждую новую волну. Во время первой о нём заговорили в мае 2020-го. Во время второй — в ноябре.

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Комментарии (14)

Modest_5e4ce41f7533b
Срочно разослать по России отряды медразверстки и изъять из местных больничек все медизлишки.
Antipode
Куда они делись все? Почему не хватает? Где с анализом причин можно ознакомиться?
AP-SPb
Вот когда замы главврачей по мед.технике, по экономике, ахч и подобное понадобятся вот тогда станет понятно что катастрофа. А пока обычный рабочий режим "оптимизированной" медицины :)))
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