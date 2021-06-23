«Требуются врачи, средний и младший медицинский персонал, операторы ПК, буфетчики, кастелянши, уборщики служебных помещений. Место работы: «Ленэкспо» (Госпиталь для ветеранов войн), СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, Городская больница № 33, г. Колпино», — говорится в опубликованном 23 июня комздравом сообщении.
Отметим, речь идет исключительно о стационарах, переведенных на работу с COVID-19. Вопрос о дефиците кадров поднимается каждую новую волну. Во время первой о нём заговорили в мае 2020-го. Во время второй — в ноябре.