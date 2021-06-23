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Кремль: Введение нового локдауна в России не обсуждается

У Кремля нет данных о том, что какие-то из российских регионов готовятся вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Песков добавил, что на федеральном уровне таких планов также нет. «Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — пояснил Песков (цитата по РИА Новости).

Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан уже ввели в 16 регионах России, включая Москву, Подмосковье, Ленинградскую область. В Петербурге такая мера касается 65% госслужащих.

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Комментарии (14)

Danik
Мы умываем руки! Пусть делают, что хотят! В Кремле лок-дауна нет и всё хорошо! Проблемы ... шерифа не интересуют! В Багдаде всё спокойно!
И как эти ур... пролезли во власть!?
dragvs
Читаем как: "сегодня-завтра введут локдаун". Страной управляет старый человек, не надо удивляться ничему уже.
kоt-obormot
локдауна не будет, но эпидситуация плохая, поэтому, наверное, будет, главное на лавочку в парке не садитесь, нельзя, но в Турцию можно и за туризм по регионам России кэшбек.©
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