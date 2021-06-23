Кремль: Введение нового локдауна в России не обсуждается

У Кремля нет данных о том, что какие-то из российских регионов готовятся вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Песков добавил, что на федеральном уровне таких планов также нет. «Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион. Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун», — пояснил Песков (цитата по РИА Новости).

