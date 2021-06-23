Петербург стал больше. Границы города расширил Совет Федерации

Как сообщает 23 июня «Интерфакс» со ссылкой на сопроводительные материалы к данному вопросу, городским законом от 2005 года о Генеральном плане Санкт-Петербурга предусматривается расширение его территории за счёт намыва земли в акватории Финского залива, находящейся в федеральной собственности. Согласно Земельному кодексу РФ, изменения границ городов федерального значения (Москвы, Петербурга, Севастополя) утверждаются именно решением Совфеда.

Совет Федерации утвердил изменение границы Санкт-Петербурга в связи с созданием искусственных земельных участков в акватории Финского залива.

Речь в данном случае идёт о расширении Петербурга за счёт присоединения к нему таких территорий, как Южная дорога, участок 21 (Невская губа Финского залива (Балтийское море) в районе западной части Крестовского острова), юго-западная часть акватории Невской губы Финского залива Балтийского моря, юго-западная часть Невской губы Финского залива Балтийского моря восточнее дамбы 1 Комплекса защитных сооружений.



Для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границы города в Совет Федерации было направлено обращение Заксобрания и губернатора Петербурга. Необходимость изменения границы вызвана созданием трёх искусственных земельных участков в акватории Финского залива общей площадью 1 353 509 кв. м, уточняется в документе.



При этом изменение границ Петербурга не повлечёт за собой изменение границ Ленинградской области.

