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Петербург стал больше. Границы города расширил Совет Федерации

Границы Петербурга расширили за счёт присоединения намывных территорий

Совет Федерации утвердил изменение границы Санкт-Петербурга в связи с созданием искусственных земельных участков в акватории Финского залива.

Как сообщает 23 июня «Интерфакс» со ссылкой на сопроводительные материалы к данному вопросу, городским законом от 2005 года о Генеральном плане Санкт-Петербурга предусматривается расширение его территории за счёт намыва земли в акватории Финского залива, находящейся в федеральной собственности. Согласно Земельному кодексу РФ, изменения границ городов федерального значения (Москвы, Петербурга, Севастополя) утверждаются именно решением Совфеда.

Речь в данном случае идёт о расширении Петербурга за счёт присоединения к нему таких территорий, как Южная дорога, участок 21 (Невская губа Финского залива (Балтийское море) в районе западной части Крестовского острова), юго-западная часть акватории Невской губы Финского залива Балтийского моря, юго-западная часть Невской губы Финского залива Балтийского моря восточнее дамбы 1 Комплекса защитных сооружений.

Для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границы города в Совет Федерации было направлено обращение Заксобрания и губернатора Петербурга. Необходимость изменения границы вызвана созданием трёх искусственных земельных участков в акватории Финского залива общей площадью 1 353 509 кв. м, уточняется в документе.

При этом изменение границ Петербурга не повлечёт за собой изменение границ Ленинградской области.

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Комментарии (6)

Петр Гордеев
Давно пора интегриновать приграничные территории Ленобласти. Как минимум, чтобы КАД была целиком в СПБ. Город растет.
DEMOMON
А деревню Кудрово когда?
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