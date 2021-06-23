«Сколько гидов уйдёт с рынка». Депутаты приняли в первом чтении закон об аттестации экскурсоводов

Также чиновники будут утверждать форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода, а также вести надзор за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Документ вносит изменения в закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге». В частности, он наделяет правительство Петербурга полномочиями по созданию комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, внесению сведений о них в единый федеральный реестр.

Ранее обеспокоенность по поводу предстоящей аттестации гидов высказывали независимые петербургские экскурсоводы. Сомнения возникли и у депутатов.



«Вчера на Васильевском острове я встретил группу людей, парень рассказывает: это дом модерн, это то. Теперь с нами должны согласовать то, что они говорят. Но зачем это контролировать? Так было в советское время. Давайте наших граждан не ограничивать в предпринимательской деятельности», — предложил член фракции «Яблоко» Михаил Амосов.



«Никто не просчитал, как подорожает экскурсия. Сколько гидов уйдёт с рынка. Сколько уйдёт в серую зону. А судьи кто?» — спросил депутат от КПРФ Александр Рассудов.



Но в итоге «за» высказалось 37 человек.

