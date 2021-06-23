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«Сколько гидов уйдёт с рынка». Депутаты приняли в первом чтении закон об аттестации экскурсоводов

В Петербурге собираются аттестовать гидов

Законодательное собрание Петербурге утвердило в первом чтении закон об аттестации экскурсоводов. Трансляция велась 23 июня на сайте городского парламента.

Документ вносит изменения в закон «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге». В частности, он наделяет правительство Петербурга полномочиями по созданию комиссии для аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков, внесению сведений о них в единый федеральный реестр.

Также чиновники будут утверждать форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода, а также вести надзор за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Ранее обеспокоенность по поводу предстоящей аттестации гидов высказывали независимые петербургские экскурсоводы. Сомнения возникли и у депутатов.

«Вчера на Васильевском острове я встретил группу людей, парень рассказывает: это дом модерн, это то. Теперь с нами должны согласовать то, что они говорят. Но зачем это контролировать? Так было в советское время. Давайте наших граждан не ограничивать в предпринимательской деятельности», — предложил член фракции «Яблоко» Михаил Амосов.

«Никто не просчитал, как подорожает экскурсия. Сколько гидов уйдёт с рынка. Сколько уйдёт в серую зону. А судьи кто?» — спросил депутат от КПРФ Александр Рассудов.

Но в итоге «за» высказалось 37 человек.

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Комментарии (8)

АняСПб
а китайцы в наглую ходят со своими гидами - гражданами КНДР, даже не "прикрываясь" русским гидом, стоящим рядышком
Mimic
Им там больше нечем заняться нечем? На ближайшие год-два никакого туризма все равно нет и вряд ли будет.
261215271
А китайцы так и будут по Эрмитажу гулять со своими гидами? Кто их аттестовывает?
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