Всех казанских детей, пострадавших при нападении на школу, выписали из больницы спустя полтора месяца после случившегося

Двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившихся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, выписали в удовлетворительном состоянии. Таким образом, из клиники в Казани на данный момент выписаны все пострадавшие дети, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой представителя республиканского минздрава.



В общей сложности после нападения на школу в Казани были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребёнок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Позднее 14 пострадавших детей были выписаны из стационара в Казани.