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Всех казанских детей, пострадавших при нападении на школу, выписали из больницы спустя полтора месяца после случившегося

Пострадавшие после нападения на казанскую школу дети выписаны из больницы

Двоих детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и лечившихся в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, выписали в удовлетворительном состоянии. Таким образом, из клиники в Казани на данный момент выписаны все пострадавшие дети, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой представителя республиканского минздрава.

В общей сложности после нападения на школу в Казани были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребёнок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Позднее 14 пострадавших детей были выписаны из стационара в Казани.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал его на два месяца.

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