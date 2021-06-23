Ночной пожар оставил без жилья обитателей трёх домов садоводства, которое находится у границы Петербурга в Ломоносовском районе Ленинградской области, рядом с Красным Селом.
Как сообщили в ГУ МЧС Ленинградской области, сигнал из СНТ «Надежда» поступил на пульт дежурного в 23 июня в 2:22. На место выехали пять расчётов, по четыре человека каждый. Огонь охватил три частных дома площадью в 126 квадратных метров, пожар тушили порядка двух часов.
«Сгорели дотла», — пишут жители в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» об участках. В МЧС сообщили, что сведений о пострадавших жителях не поступало.
Масштаб пожара в СНТ показал Алексей. По его словам, из дома, который загорелся первым, успели вывести мужчину и женщину. «Они в отключке там отдыхали, соседи спасли ещё до приезда пожарных, когда дом уже горел. Пьяный, подруга его пострадала», — рассказал он «Фонтанке». И добавил: «Пожарные — герои, они остановили распространение огня и спасли соседние дома».