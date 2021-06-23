ВЦИОМ: Почти половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации

Почти половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации. Это стало известно из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных 23 июня.



Практически каждый второй опрошенный (49%) положительно относится к решению властей об обязательной вакцинации, треть (30%) — отрицательно, 16% сообщили, что им все равно.



52% респондентов считают, что обязательная вакцинация работников сферы услуг в Москве и Московской области будет эффективна и позволит предотвратить распространение коронавируса. Чаще всего (54–58% ответов) так отвечали жители городов до 100 тыс. человек и сел. Треть опрошенных (34%) высказали «иное мнение» (во ВЦИОМ не стали уточнять, какое), 14% не смогли ответить однозначно. Более половины (56%) участников опроса считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидситуации в этих регионах.

