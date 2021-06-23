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ВЦИОМ: Почти половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации

Почти половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации. Это стало известно из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных 23 июня.

Практически каждый второй опрошенный (49%) положительно относится к решению властей об обязательной вакцинации, треть (30%) — отрицательно, 16% сообщили, что им все равно.

52% респондентов считают, что обязательная вакцинация работников сферы услуг в Москве и Московской области будет эффективна и позволит предотвратить распространение коронавируса. Чаще всего (54–58% ответов) так отвечали жители городов до 100 тыс. человек и сел. Треть опрошенных (34%) высказали «иное мнение» (во ВЦИОМ не стали уточнять, какое), 14% не смогли ответить однозначно. Более половины (56%) участников опроса считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидситуации в этих регионах.

Обязательную вакцинацию в России ввели в 16 регионах России, включая Москву, Подмосковье, Ленинградскую и Калининградскую область. В Петербурге такая мера касается 65% госслужащих.

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Комментарии (7)

teodor
А как же 146?
aaignat
«Точно не стану делать» не так давно утверждали 32% участников исследования. Каждый пятый россиянин (20%) ответил «скорее не стану делать».
Cashmare
"Почти половина россиян положительно относится к обязательной вакцинации" - пока она не касается их лично
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