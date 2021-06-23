Министерство просвещения РФ заявило, что 25 июня всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-формате. Об этом 23 июня сообщается в ролике на Youtube-канале ведомства.



«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной-2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе vk.com/minprosvet», — говорится в подписи к видео.