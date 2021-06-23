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Минпросвещения: всероссийский выпускной пройдет в онлайн-формате

Министерство просвещения РФ заявило, что 25 июня всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-формате. Об этом 23 июня сообщается в ролике на Youtube-канале ведомства.

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной-2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня в нашем сообществе vk.com/minprosvet», — говорится в подписи к видео.

Несмотря на онлайн-формат, в ролике задорно призывают «приводить друзей» на выпускной в соцсетях. Отметим, в Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» собираются все же провести и офлайн, однако пускать туда будут только школьников при соблюдении всех антикоронавирусных ограничений.

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Комментарии (1)

AnnEVT28
В Питере и на пике второй волны день учились онлайн. И сейчас везде думают о детях, а у нас нет. А им ещё поступать в вузы. Или в Питере всё хорошо с койками и врачами?
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