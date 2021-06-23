Instagram в России добавят музыки

Обе опции доступны для пользователей из России с 23 июня. Reels позволяет создавать вирусные ролики хронометражем до 20 секунд. Их можно будет публиковать как в сторис, так и в виде поста. При создании роликов также доступно их музыкальное сопровождение, в том числе самостоятельно созданное. Если аккаунт открытый, то другие пользователи смогут использовать звук для создания своих роликов.

Разработчики соцсети Instagram добавили опцию «музыка» и Reels — аналог тиктока. Для большинства пользователей в мире они давно доступны.

Нововведения есть и на Facebook — треки можно добавить в раздел «Хобби и интересы» и закрепить его в шапке профиля — каждый, кто заходит на страницу будет слышать выбранную владельцем страницы композицию.

Добавлять музыку в Stories пользователи не из России могут с 2018 года. Reels Instagram запустил летом прошлого года.