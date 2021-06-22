Клеопатру, Елизавету I и Екатерину Великую, которые с начала марта взирали на Обводный канал с брандмауэра дома, заштукатурили. Остались только платья, да шляпки.
Изображение трех правительниц исчезло со стены дома по Боровой улице за день 22 июня — еще утром все трое были на месте.
На этот раз действовали кропотливей и лица правительниц не закрасили, а залепили штукатуркой. Правда, целиком избавиться от граффити не вышло — часть прежнего убранства все еще видна.
Александр Калинин
Изображение появилось на брандмауэре к 8 марта этого года. Его создали художники арт-группы «Явь». Они сразу признавали, что граффити не согласовано. Соглашались с судьбой владычиц и в администрации Центрального района.
Концепцию художникам подсказала сама стена — рисовали по контуру облупившейся штукатурки.