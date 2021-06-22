Клеопатру, Елизавету I и Екатерину Великую, которые с начала марта взирали на Обводный канал с брандмауэра дома, заштукатурили. Остались только платья, да шляпки.

Изображение трех правительниц исчезло со стены дома по Боровой улице за день 22 июня — еще утром все трое были на месте.



На этот раз действовали кропотливей и лица правительниц не закрасили, а залепили штукатуркой. Правда, целиком избавиться от граффити не вышло — часть прежнего убранства все еще видна.

