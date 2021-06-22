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На набережной Обводного канала заштукатурили трех правительниц

Коммунальщики на Боровой покончили с очередным петербургским граффити

Клеопатру, Елизавету I и Екатерину Великую, которые с начала марта взирали на Обводный канал с брандмауэра дома, заштукатурили. Остались только платья, да шляпки.

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Изображение трех правительниц исчезло со стены дома по Боровой улице за день 22 июня — еще утром все трое были на месте.

На этот раз действовали кропотливей и лица правительниц не закрасили, а залепили штукатуркой. Правда, целиком избавиться от граффити не вышло — часть прежнего убранства все еще видна.

Александр Калинин

Изображение появилось на брандмауэре к 8 марта этого года. Его создали художники арт-группы «Явь». Они сразу признавали, что граффити не согласовано. Соглашались с судьбой владычиц и в администрации Центрального района.

Концепцию художникам подсказала сама стена — рисовали по контуру облупившейся штукатурки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Денис Соколюк
Поправка: они там были с марта прошлого года! В данном случае была надежда, что граффити ускорит ремонт осыпающейся стены, но вот добрались в итоге до неё только спустя год с лишним. Спасибо и на том...
260659631
ну теперь то всё хорошо, дом выглядит просто отлично
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